سورية: أهالي بلدة دير جمال ينتفضون ضد القوات التركية

العالم - سوريا

ورفع المحتشدون خلال الوقفة الأعلام الوطنية واللافتات التي تعبر عن تمسكهم بمنازلهم وقراهم والاستعداد للتضحية بالنفس لحمايتها ومنع سرقة ونهب خيراتها معربين عن دعمهم ووقوفهم بحزم ضد كل محاولات التقسيم التي يحاول من في الخارج فرضها وأن الاحتلال زائل بوحدة السوريين.

ونفذ أهالي عدد من بلدات وقرى ريف حلب الشمالي كبلدة تل رفعت والقرى المجاورة وعدد من البلدات والقرى في منطقة اعزاز خلال الاسابيع الماضية وقفات احتجاجية رفضاً للوجود التركي والجماعات المسلحة الذي يدعمها وتنديداً بجرائمهم بحق المواطنين السوريين.