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سورية: أهالي بلدة دير جمال ينتفضون ضد القوات التركية

سورية: أهالي بلدة دير جمال ينتفضون ضد القوات التركية
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

طالب أهالي بلدة دير جمال والقرى المحيطة بريف حلب الشمالي بخروج القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها من المناطق التي يسيطرون عليها وذلك خلال وقفة احتجاجية أقاموها اليوم في البلدة داعين الجميع إلى التكاتف والتصدي لمحاولاتهم العدوانية للسيطرة على المزيد من الأراضي وترويع سكانها الآمنين.

العالم - سوريا

ورفع المحتشدون خلال الوقفة الأعلام الوطنية واللافتات التي تعبر عن تمسكهم بمنازلهم وقراهم والاستعداد للتضحية بالنفس لحمايتها ومنع سرقة ونهب خيراتها معربين عن دعمهم ووقوفهم بحزم ضد كل محاولات التقسيم التي يحاول من في الخارج فرضها وأن الاحتلال زائل بوحدة السوريين.

ونفذ أهالي عدد من بلدات وقرى ريف حلب الشمالي كبلدة تل رفعت والقرى المجاورة وعدد من البلدات والقرى في منطقة اعزاز خلال الاسابيع الماضية وقفات احتجاجية رفضاً للوجود التركي والجماعات المسلحة الذي يدعمها وتنديداً بجرائمهم بحق المواطنين السوريين.

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