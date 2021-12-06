تحذير حركة النهضة من اقصائها والاتفاق السوداني بين الدعم والإستياء

العالم - بانوراما

وشدد القيادي في حركة النهضة سامي الطريقي على أن هناك أطرافا تسعى لضرب حركة النهضة بأي طريقة كانت، وإقصائها من المشهد السياسي باستخدام أجهزة الدولة.يأتي هذا فيما استبعد الاتحادُ العام التونسي للشغل امكانيةَ إشراك النهضةِ في اي مبادرةٍ لحل الأزمةِ في البلاد.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول...مشاركة آلافُ السودانيين في مليونية ستة ديسمبر عبر مسيراتٍ جابت شوارعَ الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري وغيرِها من المدنِ للمطالبةِ بالحكم المدني واسقاطِ الانقلاب العسكري.وطالب المحتجون بإبعادِ العسكر من الحكم ومحاسبةِ المتسببين في قتلِ أكثرَ من اربعةٍ واربعين شخصاً منذ انطلاقِ الاحتجاجاتِ الرافضةِ للقراراتِ التي أصدرها قائدُ الجيش عبد الفتاح البرهان.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.