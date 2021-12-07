بكين: على أميركا ان تلغي جميع إجراءات الحظر غير القانوني ضد ايران

العالم - ايران

وقال تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بحسب الموقع الاعلامي لوزارة الخارجية الصينية، ردا على سؤال حول مواقف امريكا والمانيا وفرنسا الجديدة بشأن المفاوضات النووية في فيينا، قال "بدأت الجولة السابعة من المفاوضات النووية عقب جهود تنسيقية بذلت من جميع الاطراف. رغم عدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات، الا ان الجميع ابدوا توجها جادا ووافقوا على العودة الى الاتفاق النووي كما هو بالضبط. استنادا الى النص الحاصل من ست جولات سابقة من المفاوضات فان الجانبين قد اجريا حوارا شاملا حول الغاء الحظر وقضايا الشأن النووي وقام الجانب الايراني بتقديم اقتراحات في وثائق. هذا التعاطي يساعد جميع الاطراف على فهم موقف الحكومة الايرانية الجديدة بشكل افضل."

واضاف الدبلوماسي الصيني، "على جميع الاطراف في الظروف الحالية الالتزام بالجانب السياسي للحوار والمفاوضات، وبذل الجهود لتحقيق اجماع اوسع والمضي بالمفاوضات الى الامام. حاليا ينبغي التركيز على المسائل العالقة، تبني توجه مرن ومنفتح، ابداء النضج السياسي، البحث عن حلول عملية وبذل الجهود للتوصل الى توافق بشأن استئناف تنفيذ الاتفاق النووي في اقرب فرصة."

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "على امريكا باعتبارها البادئ في الأزمة النووية مع ايران، ان تلغي جميع اجراءت الحظر الاحادية وغير القانونية المفروضة على ايران، الصين واي طرف ثالث كما ان على ايران ايضا ان تعمل بالتزاماتها النووية . على جميع الاطراف ذات الصلة ان تكون منطقية وتتحلى بضبط النفس".