مصر.. سائق قطار يمنع وقوع كارثة كبيرة (صورة)

العالم-مصر

وفوجئ قائد قطار مطروح - الإسكندرية بوجود كمية من الرمل على السكة الحديد بدائرة قسم شرطة العلمين، لتتكشف لاحقا هوية من وضعها والأسباب.

وتوصلت التحريات إلى أن أحد الشهود وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة العلمين، أكد أنه رأى "حفارا" (مركبة زراعية) عند عبوره خط السكة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية قائد الحفار ليتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

وقالت إن جهود أجهزة وزارة الداخلية كشفت تداول صورة على "فيسبوك" تحت عنوان "محاولة فاشلة من أهل الشر".

كما ذكرت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته قال إنه وضع كمية من الرمال على شريط السكة لإنشاء معبر غير شرعي، حتى يتمكن من العبور بالحفار وقيادته تفاديا لسيره مسافة طويلة.