ممثل ايران في شؤون افغانستان: المشاكل الحدودية لن تعرقل نشاطات التبادل التجاري

العالم - ايران

وقال حسن کاظمي قمي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن افغانستان تعاني من مشاكل اقتصادية حاليا ونقص الطاقة ترك تأثيرات كبيرة على البلاد فضلا عن الحروب بالوكالة التي يشنها الاميركيون عقب الاحتلال ماصنع تحديات كبيرة أخرى أمام هذا البلد والتي لاينبغي عدم الاكتراث بها.

واضاف: إن طاقات كبيرة يمتلكها البلدان على مختلف الصعد وينبغي توظيف الفرص والامكانيات بهدف توطيد العلاقات بين البلدين ومنها تنمية التبادل التجاري عبر الاسواق الحدودية.

وأكد كاظمي قمي على ضرورة ارساء الامن في المناطق الحدودية بين البلدين حيث ان المنافذ الايرانية ماتزال مفتوحة ولاينبغي لأي حادث حدودي ان يضع العقبات على النشاطات والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران وافغانستان حيث ان ارساء الامن في هذا البلد يثمر عن خفض موجات النزوح الى ايران وتعزيز الهدوء في المناطق الحدودية وبالتالي فان ايران تسعى لكي تنعم افغانستان بالتنمية والاستقرار.