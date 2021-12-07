الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الجزائر تعتزم عقد مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية قريبا

الجزائر تعتزم عقد مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية قريبا
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية قريباً.

العالم - الجزائر

وذلك عقب استقباله نظيره الفلسطيني، محمود عباس، في مقر الرئاسة بالجزائر العاصمة.

وبعد مباحثات الرئيسين، نقلت قناة "الجزائر الدولية" عن تبون قوله: "قررنا استضافة ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية قريباً"، وأضاف أن هذه الخطوة جاءت بعد أخذ رأي الرئيس عباس.

وكشف تبون أن بلاده قررت منح شيك بـ100 مليون دولار لدولة فلسطين، من دون توضيح طبيعة هذه المساعدة وإن كانت خارج المساهمة السنوية في دعم السلطة الفلسطينية أم لا.

كما أعلن تخصيص 300 منحة دراسية في الجامعات الجزائرية لطلاب فلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن عباس أطلع تبون على "آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية"، بعد وصوله إلى العاصمة الجزائرية، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، لبحث التحضيرات للقمة العربية المقررة بالجزائر، في آذار المقبل.

وحاولت عدد من الدول العربية تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية، لا سيّما بين حركتَي "فتح" و"حماس".

وكانت تعتزم الفصائل الفلسطينية عقد حواراتٍ في العاصمة المصرية القاهرة، في حزيران الماضي، تلبية لدعوة رسمية مصرية، لبحث عدد من الملفات السياسية والميدانية في الساحة الفلسطينية، إلا أن هذا الاجتماع تم إلغاؤه.

وقبل شهور من هذا الاجتماع، عقدت الفصائل الفلسطينية حواراً في العاصمة المصرية، أفضى إلى الاتفاق على عقد الانتخابات العامة على عدة مراحل، تمهيداً لإجراء حوار وطني شامل استناداً إلى ما تفرزه نتائج الانتخابات.

روابط ذات صلة

الرئيس الجزائري يتعهد بمنح السلطة الفلسطينة 100مليون دولار

محمود عباس يصل الجزائر في زيارة رسمية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. زيارة طحنون لطهران.. هل تمت بضوء اخضر امريكي؟

لهيبان الكركوكية تجمع الجيش العراقي والبيشمركة في عمل مشترك

«أعناب صنعاء»: الرياض تفشّ خُلْقها بالفقراء

إنطلاق مناورة مصرية ــــ روسية في البحر المتوسط

الجزائر تعتزم عقد مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية قريبا

الحريري لا يريد تحالفاً مع جعجع