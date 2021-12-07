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مصر.. صدور قرار جديد حول صلاة الجنازة

مصر.. صدور قرار جديد حول صلاة الجنازة
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر يوم الاثنين على عودة إقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى والجامعة.

العالم-مصر

وصرح وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة بأنه تيسيرا على المواطنين في أداء صلاة الجنازة، وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، على إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الإحترازية.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، سواء في صلاة الجنازة أم في صلاة الجمعة أم في سائر الصلوات.

كما دعت المواطنين إلى الحرص الشديد على سرعة تلقي لقاح كورونا.

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