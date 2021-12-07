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إنطلاق مناورة مصرية ــــ روسية في البحر المتوسط

إنطلاق مناورة مصرية ــــ روسية في البحر المتوسط
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش المصري، انطلاق مناورة مصرية- روسية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، تعد النسخة الرابعة من تدريبات عرفت باسم جسر الصداقة.

العالم - مصر

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ الاثنين في بيان: «انطلقت فعاليات التدريب البحري المصري- الروسي، جسر الصداقة ـــ 4، الذي يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط».

ووفق البيان «يشارك في التدريب عدد من القطع البحرية المصرية والروسية وعناصر من القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين».

وأفاد البيان بأن التدريب «يأتي في إطار خطة التدريبات السنوية المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية».

وفي سياق متصل، أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم، بأن «المرحلة الرئيسية لمناورات «جسر الصداقة 2021» بدأت في البحر المتوسط وتستمر لـ 3 أيام».

ونقلت عن تلفزيون القوات المسلحة الروسية «زفيزدا» أن «بارجتين عسكريتين روسيتين مشاركتين في التدريب بدأتا بتنفيذ قصف مدفعي ضد الأهداف الافتراضية المعادية».

وتتضمن الأنشطة التدريبية الأخرى «إنقاذ السفينة المنكوبة وتفتيش السفن المشبوهة والتزود بالوقود والمؤن في البحر».

وانطلقت مناورات «جسر الصداقة» بين مصر وروسيا في 2015، بمياه البحر المتوسط، وحلت نسختها الثانية في كانون الأول 2019، والثالثة في تشرين الثاني 2020، في نوفوروسيسك وميدان التدريب البحري لأسطول البحر الأسود.

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