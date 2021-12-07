علامات تحذيرية لانخفاض نسبة السكر في الدم

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ويعد داء السكري من النوع 2 هو النوع الأكثر شيوعًا من مرض السكري الذي يتم تشخيصه، يحدث نتيجة كفاح الجسم لإنتاج ما يكفي من هرمون الأنسولين، أو أن الجسم لا يتفاعل مع الأنسولين، ويعد الأنسولين ضروري لتحويل السكر في الدم إلى طاقة قابلة للاستخدام.

وفقًا لتقرير موقع "express"، فبدون كمية كافية من الهرمون، يمكن أن تستمر كمية السكر في الدم في الارتفاع، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو تلف الأعصاب.

قد يُنصح المرضى ببعض أدوية السكري الشائعة للتحكم في مستويات السكر في الدم، وقد تؤدي بعض هذه العلاجات أيضًا إلى انخفاض مستويات السكر في الدم بشكل خطير.

ويصف انخفاض نسبة السكر في الدم، والذي يُعرف أيضًا باسم نقص السكر في الدم، بمستويات الجلوكوز التي تقل عن 4 مليمول / لتر، من الضروري أن يكون الجميع على دراية بالعلامات المبكرة لانخفاض سكر الدم وكيفية رفع مستويات السكر في الدم.

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لانخفاض نسبة السكر في الدم التعرق والإرهاق والشعور بالدوار، ولكن في بعض الأحيان قد يبدأ مرضى السكري أيضًا في الشعور بالضعف أو الجوع ويكون معدل ضربات القلب لديهم أعلى من المعتاد.

تعتبر عدم وضوح الرؤية والشحوب وحتى الارتباك من العلامات الشائعة لانخفاض نسبة السكر في الدم، وفي الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي نقص السكر في الدم إلى التشنجات وفقدان الوعي وحتى الغيبوبة.

قال الموقع الطبي Diabetes.co.uk: "في حين يعتقد الكثير منا أن مرض السكري هو مشكلة ارتفاع مستويات السكر في الدم، فإن الأدوية التي يتناولها بعض الأشخاص المصابين بداء السكري قد تتسبب أيضًا في انخفاض مستويات السكر لديهم وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض شديد في نسبة السكر في الدم.

إدراك العلامات المبكرة لنقص السكر في الدم سيسمح لك بمعالجة انخفاض مستويات السكر في الدم بسرعة - لإعادتها إلى المعدل الطبيعي.

"إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان دواء السكري الخاص بك يمكن أن يسبب انخفاض ضغط الدم، فاقرأ نشرة معلومات المريض التي تأتي مع كل من الأدوية التي تتناولها أو اسأل طبيبك.

في حين أن الدواء هو السبب الأكثر شيوعًا لنقص السكر في الدم، إلا أنه قد يكون أيضًا بسبب عدم تناول ما يكفي من الطعام وممارسة الرياضة وحتى الكحول.

يمكن علاج حالة خفيفة من انخفاض نسبة السكر في الدم عادة عن طريق تناول الأطعمة أو المشروبات السكرية أو شربها، ومع ذلك، قد يحتاج نقص سكر الدم الشديد إلى سيارة إسعاف.