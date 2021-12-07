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مسؤول أميركي: الرئيس جو بايدن سيحذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من عواقب اقتصادية وخيمة إذا مضت روسيا قدما في شن هجوم على أوكرانيا

الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

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