الصحة العالمية توصي بعدم العلاج ببلازما المتعافين

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وقالت الصحة العالمية:" إنه لا يوجد دليل على أنها تحسن فرصهم في البقاء على قيد الحياة أو تقلل الحاجة إلى التنفس الصناعي".

وترتكز فكرة العلاج ببلازما دماء المتعافين من كورونا "كوفيد19" على أن الأجسام المضادة للفيروس الموجودة بها يمكنها أن تحيد الفيروس،وبالتالي تمنعه من التكاثر وتوقف تلف الأنسجة لدى المرضى.

ولم تثبت دراسات عدة على بلازما من دماء متعافين من كوفيد-19 أي فائدة واضحة على المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة.

وأوقفت دراسة أميركية في مارس بعد أن أوضحت أنه من غير المرجح أن تساعد تلك البلازما المرضى، الذين يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، إن هذه الطريقة في العلاج مكلفة وتضيع الكثير من الوقت.

وأوضحت منظمة الصحة أن لجنة مؤلفة من خبراء دوليين أوصت بشدة بعدم استخدام بلازما من دماء متعافين من كوفيد-19 لعلاج المرضى الذين يعانون من أعراض بسيطة.

وارتكزت التوصية المنشورة في المجلة الطبية البريطانية على نتائج 16 تجربة شملت 16236 مريضا بكوفيد-19 لا يعانون من أعراض شديدة.