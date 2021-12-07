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لقاح "رازي" الايراني المضاد لكورونا ثاني افضل لقاح مناسب للاطفال في العالم

لقاح
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس مؤسسة "رازي" لابحاث اللقاحات والامصال علي اسحاقي بان اللقاح المضاد لكورونا المنتج من قبل المؤسسة مناسب لتطعيم مختلف الفئات العمرية، معتبرا هذا اللقاح بانه ثاني افضل لقاح مناسب للاطفال في العالم.

العالم - ايران

يتبع..

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