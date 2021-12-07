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مستقبلا وزير الخارجية السوري ؛ 

شمخاني : امريكا تسعى لاثارة ازمات جديدة

شمخاني : امريكا تسعى لاثارة ازمات جديدة
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

استقبل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني على شمخاني اليوم الثلاثاء وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وتباحث الجانبان بشان تطورات المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

العالم - ايران

يتبع ..

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