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وكالة ادارة الكوارث: ارتفاع عدد ضحايا ثوران بركان "سيميرو" المدمر في جزيرة جاوة الإندونيسية إلى 34 قتيلاً على الأقل و 17 مفقودا

الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

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