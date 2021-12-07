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ايران تستهدف رفع الصادرات مع روسيا لـ 10 مليارات دولار

ايران تستهدف رفع الصادرات مع روسيا لـ 10 مليارات دولار
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية استهداف مستوى تصديري للسلع مع روسيا الى 10 مليارات دولار.

العالم - ايران

وأستطرد " علي رضا بيمان باك" في تصريح اليوم الثلاثاء، أن رفع مستوى الصادرات الايرانية الى روسيا كما هو مخطط له، من 500 مليون دولار الى 10 مليارات دولار، يتطلب تطوير قطاع سكك الحديد والحاويات ولذلك تم اطلاق 7 خطوط بحرية منتظمة بين البلدين.

من جهة ثانية أكد أن ايران ستطلق مراكز تجارية في باكستان وأرمينيا وتركيا وأصدرت التراخيص اللازمة لذلك على غرار المركز المفتتح في سوريا.

وأشار أن المنظمة تتابع بحدية إيفاد الملحقين التجاريين الى البلدان المستهدفة، حيث يتواجد حاليا الملحقين في باكستان وافغانستان وقريبا سيبدأ الملحق التجاري الايراني عمله في تركيا.

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