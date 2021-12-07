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أوروبا
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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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أمير عبداللهيان: لا سبيل لإحياء الاتفاق النووي من دون إلغاء كل الحظر
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان: نافذة المفاوضات ليست مفتوحة إلى الأبد
شمخاني: أميركا تبحث عن أزمات جديدة وهي غاضبة للغاية من انهيار داعش في سورية والعراق وانتصار جبهة المقاومة التي زادت قوتها الاستراتيجية
وكالة ادارة الكوارث: ارتفاع عدد ضحايا ثوران بركان "سيميرو" المدمر في جزيرة جاوة الإندونيسية إلى 34 قتيلاً على الأقل و 17 مفقودا
أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني يؤكد لدى استقباله وزير الخارجية السوري ان الولايات المتحدة تسعى لإحياء داعش ومواصلة الأزمة في المنطقة
بيان للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي عن عملية هجومية واسعة ونوعية في العمق السعودي
مسؤول أميركي: الرئيس جو بايدن سيحذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من عواقب اقتصادية وخيمة إذا مضت روسيا قدما في شن هجوم على أوكرانيا
مراسل العالم: محكمة استئناف طرابلس تبطل حكم محكمة الزاوية باستبعاد خليفة حفتر من السباق الرئاسي في ليبيا وتعيده إلى المنافسة
مراسل العالم نقلا عن مواقع رصد الملاحة الجوية: توقف الحركة الجوية في مطار الرياض وعدد من الطائرات عالقة في الأجواء بعد انفجارات متعددة
مراسل العالم: ناشطون سعوديون يتحدثون عن اصوات انفجارات متعددة في الرياض
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان: نافذة المفاوضات ليست مفتوحة إلى الأبد
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش
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