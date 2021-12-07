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تراجع إصابات كورونا اليومية بجنوب إفريقيا إلى النصف

تراجع إصابات كورونا اليومية بجنوب إفريقيا إلى النصف
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

أفاد تقرير صادر عن المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا، بتراجع الحصيلة اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى النصف تقريبا مقارنة بالأيام السابقة.

العالم - افريقيا

وقال التقرير إن المعهد رصد 6381 إصابة بـ كورونا نزولًا من 11125 في اليوم السابق، و16366 قبل يومين.

وأضاف التقرير أن مقاطعة غوتنغ ما زالت تشهد أكبر زيادة فى عدد الإصابات بواقع 4488 حالة مقارنة بـ7929 في اليوم السابق، مشيرًا إلى أن غالبية الإصابات بسبب متحور أوميكرون الجديد.

وذكر التقرير أن 175 شخصًا دخلوا المستشفيات بعد تشخيص إصابتهم بـ كورونا، مقارنة بـ 135 في اليوم السابق، ليبلغ إجمالي الذين دخلوا المستشفيات جراء إصابتهم بالفيروس 3517 شخصًا.

وقال عضو مجلس البحوث الطبية في جنوب إفريقيا، فريد عبد الله، إن سلالة "أوميكرون" أسهل في الانتقال من المتغيرات السابقة.

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