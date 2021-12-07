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العميد يحيى سريع: 8 طائرات مسيرة نوع قاصف 2K وعدد كبير من الصواريخ الباليستية استهدفت مواقع حساسة وهامة في أبها وجيزان ونجران

الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

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