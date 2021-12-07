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استهداف القوات الأمريكية شرق الحسكة السورية

استهداف القوات الأمريكية شرق الحسكة السورية
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

افادت وكالة الأنباء السورية (سانا) ان رتلا عسكريا لقوات الاحتلال الأمريكي استهدف الليلة الماضية بعبوتين ناسفتين في منطقة اليعربية المتاخمة للحدود العراقية شرق الحسكة.

العالم - سورية

وأكدت (سانا) وقوع أضرار كبيرة بآليات الاحتلال.

يتبع

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استهداف القوات الأمريكية شرق الحسكة السورية

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