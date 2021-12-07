أوكرانيا تطلب من واشنطن أسلحة كانت معدة لأفغانستان

العالم - أوروبا

وبحسب ما كتبته Foreign Policy، فقد ناشد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، في نوفمبر/ تشرين الثاني رئيس البنتاغون، لويد أوستن، تقديم طلب لتوسيع إمداد كييف بالأسلحة في حالة "غزو روسيا" المحتمل المزعوم.

في وقت سابق، قال ريزنيكوف إن أوكرانيا لا تحتاج إلى وحدات عسكرية أمريكية أو كندية "للدفاع ضد روسيا"، لكن القوات الأوكرانية بحاجة إلى تحديث أسلحتها.

وبحسب المجلة، تسعى كييف أيضًا للحصول على بعض المعدات العسكرية الأمريكية التي كانت مخصصة لأفغانستان سابقا.

وسبق أن أشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب بشأن "العدوان الروسي" وإتاحة الفرصة لمساعدة كييف للدفاع عن نفسها "خطيرة".

ونفت روسيا مرارًا الاتهامات الغربية والأوكرانية بارتكابها "أعمالا عدوانية"، معلنة أنها لا تهدد أحداً ولا تنوي مهاجمة أحد، أما تصريحات مثل "العدوان الروسي" فإنها تستخدم كونها ذريعة لحشد المزيد من المعدات العسكرية التابعة للناتو بالقرب من الحدود الروسية.