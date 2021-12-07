اعتصام اهالي ضحايا  مرفأ بيروت في محيط الاونيسكو تزامنا مع الجلسة العامة للمجلس

العالم_لبنان

وأتى الاعتصام اليوم مواكبا لجلسة مجلس النواب وتعبيرا عن رفضهم لاي تمييع وخزعبلات قانونية من قبل مجلس النواب للمس بسير التحقيق العدلي للقاضي طارق بيطار وايضا لعدم تحجيم صلاحية المجلس العدلي.

تخلل الوقفة مطالبات تحذيرية وتصعيدية من قبل الاهالي الذين رفعوا الاعلام اللبنانية وصور ابنائهم الشهداء ولافتات ترفض التدخل السافر والفاضح والمستمر من قبل احزاب وبعض من في السلطة التي باتت لا تؤتمن في كشف الحقائق ومعاقبة المرتكبين المجرمين في اكبر كارثة والتي تفوق الوصف بسقوط مئات الضحايا والاف الجرحى الأبرياء وتدمير ثلث العاصمة بيروت.

مستنكرين التهديدات والتحذيرات للقاضي بيطار الذي يعمل بكل مناقبية وجدية ومسؤولية لكشف الحقيقة كل الحقيقة، وطالبوا بـ ضرورة رفع الحمايات والحصانات السياسية فورا من اي استدعاء يوجه لاي كان من قاضي التحقيق العدلي لاجل تحقيق العدالة التي طالما انتظرها اللبنانيين عامة واهالي الشهداء والجرحى والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت خصوصا.

وندد عدد من المعتصمين بـالإجراءات المتخذة من الأجهزة الأمنية وتسكير المداخل المؤدية ال الاونيسكو، وابعادهم من التوجه لإيصال صوتهم لمجلس النواب ورفضهم اي قرار لاجل تمييع قضيتهم.

يعقد مجلس النواب في هذه الأثناء جلسة تشريعية، بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري في قصر الأونيسكو، لدرس وإقرار 36 مشروعا واقتراحات قوانين مدرجة على جدول الأعمال.