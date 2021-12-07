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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار دراجة نارية في البصرة الى 12 شهيدا والعديد من المصابين

الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

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