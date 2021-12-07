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مراسل العالم: خلية الإعلام الأمني العراقية تعلن عن تفجير دراجة نارية في البصرة ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وجرح 4 آخرين جراء احتراق عجلتين

الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

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