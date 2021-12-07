الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١
١٠:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الكرملين ينتقد المقاطعة الأميركية لأولمبياد بكين ويؤكد أن الألعاب يجب أن تكون "بعيدة عن السياسية"

الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. عدم تأثير كورونا علی أرباح مصنعي الاسلحة

من جانب غوتيريش.. دبلوماسية أمريكية ستقود جهود الوساطة في ليبيا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 07-12-2021

كيان الاحتلال يستأنف تركيب أعمدة حديدية للسياج المعدني مقابل بلدة العديسة الجنوبية

انزال جوي لمروحيات أميركية في دير الزور السورية واختطاف مدنيين

المشاركون في حكومة ألمانيا المقبلة يوقعون اتفاقية ائتلافية