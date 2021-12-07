الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١
١١:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

الكرملين ينتقد المقاطعة الأميركية لأولمبياد بكين ويؤكد أن الألعاب يجب أن تكون "بعيدة عن السياسية"

الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انطلاق التسويات في مدينة البوكمال السورية

أمريكا تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية ضد اليمنيين

الردع اليمني يواصل دك رأس أفعى العدوان السعوأمريكي

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين بينهم 3 أسرى محررين

جولة جديدة من اجتماع صيغة استانا في الـ 21 و22 من الجاري

غريب آبادي: الدول المتشدقة بحقوق الانسان تحتضن اكبر المفسدين الاقتصاديين