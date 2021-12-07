سياسي عراقي: لم يتم تحديد موعد لاجتماع الاطار التنسيقي مع السيد الصدر

العالم - العراق

وذكر وائل الركابي لوكالة {الفرات نيوز} :"لا وجود لأي إجتماع يوم غد الأربعاء في الحنانة بين الإطار التنسيقي والسيد مقتدى الصدر، ولم يتم تحديد موعده بعد".

وأضاف "سيقوم الإطار التنسيقي في الاجتماع المقبل بالتفاوض لإكمال اللجان التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأول لمتابعة نقاط الخلاف بين الطرفين والمضي في عملية الاتفاق والتقارب والوصول إلى تفاهمات من خلال هذه اللجان".

ولفت الركابي "أما موضوع الكتلة الأكبر او تشكيل الحكومة فهو متوقف لغاية مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات" مبينا ان "عملية المصادقة لا تأتي إلا بعد النظر في الطعون التي تأجلت لغاية يوم 13 من هذا الشهر".

ولفت الى ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لا يذهب إلى الاجتماع القادم، ومحتمل مشاركة رئيس تحالف الفتح هادي العامري والشيخ همام حمودي في الاجتماع".

وكان قادة القوى الشيعية اجتمعوا الأربعاء الماضي في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري واتفقوا "على استمرار الحوارات والمناقشات وصولا إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي".

فيما أكدت قوى الإطار على استمرارها بخطواتها القانونية والجماهيرية فيما يتعلق بمتابعة موضوع نتائج الانتخابات.

الفرات نيوز