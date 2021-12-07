السفيرة الفرنسية بعد لقاء عون: السعودية أبدت إلتزامها مساعدة لبنان

العالم_ لبنان

واطلعت غرييو رئيس الجمهورية بناء على طلب الايليزيه، على أجواء الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​، ولاسيما زيارته الى ​السعودية​ حيث أبدت المملكة التزامها مساعدة لبنان وضرورة العمل على تطبيق الالتزامات التي تم اتخاذها.

وأشارت غرييو، إلى أن بلادها حققت الخطوة الأولى في هذا المجال، وان السعودية و​دول الخليج​ جاهزة أيضا للقيام بالخطوات المطلوبة منها، لافتة الى ان على لبنان ان يقوم من جانبه بما عليه وان يثبت صدقيته في التزامه الإصلاحات، لاسيما منها الإصلاحات البنيوية التي تحتاج الى أدوات عمل جدية، لمواجهة هذه الازمة العميقة.

وخلال اللقاء تحدثت غرييو مع الرئيس عون عن أولويات الإصلاحات، وشددت على الأهمية التي يوليها ​المجتمع الدولي​ و​فرنسا​ لاجراء ​الانتخابات النيابية​ والبلدية والرئاسية العام المقبل خصوصا ان اللبنانيين ينتظرون هذه الانتخابات.