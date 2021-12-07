أدوات السلطة لفض الإتفاقيات مع الإحتلال

العالم - البوصلة

ويسلط برنامج "البوصلة"، الضوء على اعلان عباس الاخير الذي جاء في وقت اكد فيه رئيس وزراء السلطة محمد اشتية، أن استمرار كيان الاحتلال في خصم جزء من أموال الضرائب يضع السلطة في وضع مالي صعب. مراقبون يرون ان السلطة تمتلك الادوات الحقيقية للوقوف في وجه كيان الاحتلال ان ارادت ذلك.

كما ناقش البرنامج كيفية تقييم اعلان رئيس السلطة محمود عباس الاخير؟ وكثيرة هي التصريحات من قبل السلطة بانها سوف تعيد النظر بعلاقاتها مع الاحتلال او تجمد الاتفاقيات ولكن سرعان ما تعود لهذه الاتفاقيات اذا ماذا تغير هذه المرة؟ وماهي اوراق القوة التي تمتلكها السلطة بوجه كيان الاحتلال؟ و هل من الممكن ان نرى السلطة تغض الطرف عن عمليات المقاومة ونشاطها في الضفة؟



وألقى برنامج "البوصلة"، الضوء على على ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي منذ سنوات بخصم اموال الضرائب ولم نرى اي رد فعل حقيقي من قبل السلطة، برايكم هل سيستمر الامر على ما هو عليه؟ الا يمكن ان يؤدي الوضع المعيشي المتأزم في الضفة الى انفجارها بوجه السلطة ان لم تقم برد فعل حقيقي من جهة وكيان الاحتلال من جهة اخرى؟



ويبحث البرنامج فيما إذا كان من الممكن السلطة تذهب نحو المصالحة الوطنية باجراء حقيقي بوجه كيان الاحتلال؟ وهل ان زيارة عباس الاخيرة الى الجزائر هي محاولة لجلب دعم عربي لصفه خصوصا مع اعلان الاخيرة نيتها دفع مبلغ مالي كبير للقضية الفلسطينية؟

ويتم مناقشة موضوع الحلقة من برنامج"البوصلة "، مع ضيوف الحلقة:

- مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي



- بسام ابو عكر كاتب ومحلل سياسي من رام الله

التفاصيل في الفيديو المرفق ...