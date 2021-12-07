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تشاهدون الليلة في بانوراما..

تشاهدون الليلة في بانوراما..

تشاهدون الليلة في بانوراما..
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، تأكيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن استمرار القوات الأجنبية بانتشارها غير الشرعي في المنطقة وسوريا يشكل خطرا على الأمن والاستقرار.

العالم - بانوراما

ولدى استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، دعا رئيسي إلى احترام وحدة الأراضي السورية.

من جانبه لفت امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني خلال استقباله المقداد، إلى أن الولايات المتحدة غاضبة بشدة لانهيار جماعة داعش في سوريا والعراق وإنتصار جبهة المقاومة مشيرا إلى أن واشنطن تسعى لاختلاق ازمات جديدة في المنطقة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تحذير الصين من أن القرار الاميركي بالمقاطعة الديبلوماسية للالعاب الاولمبية في بكين قد يلحق الضرر بالحوار والتعاون بين البلدين في المجالات المهمة وهددت باتخاذ خطوات مضادة حازمة.

الموقف الصيني يأتي ردا على قرار الولايات المتحدة مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية الفين واثنين وعشرين المقررة في الصين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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