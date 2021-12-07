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الاحتلال يعتقل عددا من مواطني الضفة والقدس منهم أسرى محررون

الاحتلال يعتقل عددا من مواطني الضفة والقدس منهم أسرى محررون
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت أسرى محررين.

العالم- فلسطين

ففي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، واعتقلت: جبر عوض، ويوسف عمر أبو جندية، ورضوان إبراهيم أبو جندية، من مسافر يطا جنوب المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة الزهور، بعد اقتحام وتفتيش منزله في بلدة بيت كاحل غرب الخليل.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أسرى محررين من بلدة عرابة جنوب المدينة، وهم، جعفر فوزي أبو صلاح، وحسان رمزي أبو صلاح، وعصام نواف حماد.

ومن القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم الشيخ خليل من بلدة الرام شمال المدينة، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالات واقتحامات متكررة، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين (2341) انتهاكًا خلال الشهر الماضي.

ووثق التقرير اعتقال قوات الاحتلال (378) مواطنًا، وتنفيذ (388) عملية اقتحام لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة (305) حواجز.

وتعد مناطق نابلس والقدس ورام الله، الأكثر تعرضا لانتهاكات الاحتلال بواقع (484)، (483)، (331) انتهاكا تواليا.

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