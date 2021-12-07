مراسل العالم يكشف كيف تم العدوان اسرائيلي على مرفأ اللاذقية

العالم- مراسلون

وقال مراسلنا ان مصادر مطلعة اكدت انه لا خسائر بشرية في العدوان الاسرائيلي الذي استهدف رصيف مرفأ اللاذقية بخمسة صواريخ انطلقت من الطيران الاسرائيلي التي كانت تحلق فوق المياه الاقليمية في عرض البحر المتوسط باتجاه ميناء اللاذقية بعد الساعة الواحدة فجر اليوم، وان الأضرار اقتصرت على تدمير الحاويات حيث اندلعت النيران في الحاويات وان فرق الاطفاء اخمدت النيران التي استغرقت وقتاً طويلاً لاخمادها.

هذا وكانت الدفاعاتُ الجوية السورية قد تصدت لعدوانٍ جويٍ اسرائيلي على مدينة اللاذقية غربيَ البلاد، في هجومٍ هو الأولُ من نوعهِ يستهدفُ المدينةَ منذُ اندلاعِ الحرب على سوريا قبلَ عَشَرةِ أعوام.

وقالَ الإعلامُ السوري الرسمي إنّ عدواناً جوياً اسرائيلياً نُفذ بعدةِ صواريخَ انطلاقاً من البحر المتوسط، مستهدفاً ساحةَ الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري،

وأضافَ أنّ خمسةَ انفجاراتٍ هزتْ المدينة، ما أسفرَ عن اندلاعِ حريقٍ في عددٍ من الحاويات التجارية قبلَ أنْ يتمَّ اخمادُه. وأفادتْ المصادرُ بأنّ العدوانَ خلَّفَ أضراراً مادية دونَ سقوطِ ضحايا.