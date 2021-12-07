مباحثات سورية بولندية للتعاون في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات

العالم - سوريا

واستعرض الوزير الخطيب خلال اللقاء الذي عقد على هامش المنتدى السادس عشر لحوكمة الإنترنت في مدينة كاتوفيتسه البولندية إمكانيات التعاون بين وزارة الاتصالات والتقانة في سورية والجهات المعنية بالحكومة البولندية من أجل توفير كل سبل الاستفادة المتاحة من تطبيقات التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي.

وأشار الخطيب إلى أن سورية تقوم باستثمار كل الإمكانيات المتاحة لديها لتعزيز وتطوير البنية التحتية الرقمية والتشريعات الملائمة لها على الرغم من الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة عليها موجها الدعوة للجانب البولندي لزيارة سورية والاطلاع على الإنجازات التي تحققت حتى الآن وبحث آفاق التعاون المشترك ضمن الأطر المتاحة.

من جانبه قدم شوبيرت عرضا عن الجهود التي تقوم بها بولندا لتعزيز البنية التحية الرقمية وعزمها على تبادل الخبرات مع الدول الأخرى والاستفادة منها وهو أحد أهداف المنتدى موجها الشكر للوزير الخطيب على دعوته لزيارة سورية وانه سيتم التنسيق بشأنها مستقبلاً من خلال القنوات الدبلوماسية.

حضر اللقاء سفير سورية في بولندا رضوان لطف وأنس دهبية المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.

وكانت فعاليات المنتدى السادس عشر لحوكمة الانترنت انطلقت أمس بمدينة كاتوفيتسه في بولندا بمشاركة سورية ممثلة بوزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب والوفد المرافق ويستمر المنتدى حتى العاشر من الشهر الجاري.