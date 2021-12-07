تسليم 40 طنا من المساعدات الفرنسية القطرية لأفغانستان

العالم - قطر

وجاء في بيان نشرته السفارة الفرنسية في كابل على موقع تويتر أن المساعدات تشمل معدات طبية، وأغذية، ومستلزمات لفصل الشتاء.

وأوضح البيان أن المساعدات الطبية وصلت الخميس الماضي إلى المعهد الطبي للأمهات والأطفال في كابل، بعد شحنها جوا من قبل الجيش القطري.

وقبل نحو شهر، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في منتدى روما للحوار المتوسطي، إن المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني يجب ألا تكون مرتبطة بمدى تحقيق تقدم سياسي في علاقات المجتمع الدولي مع طالبان.

وأوضح وزير الخارجية القطري أن العقوبات الاقتصادية وقطع المساعدات الإنسانية يوفران أرضية خصبة لنشاط المجموعات الإرهابية التي قد تتخذ من أفغانستان منطلقا لها حسبما افاد موقع قناة الجزيرة.