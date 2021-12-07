رئيس الجمهورية يؤكد اهمية وضرورة حفظ واستقطاب النخب الجامعية

العالم - ايران

وخلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بالاساتذة والتكنولوجيين في جامعة "شريف" الصناعية بطهران قال الرئيس آية الله رئيسي: ان الحكومة لا تعتزم المرور من توصيات وتصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية حول حفظ النخب كتوصية فقط بل هي عازمة في ظل التعاون الوثيق مع الجامعة على تعزيز ارضيات استقطاب وحفظ النخب.

واضاف: انه على الحكومة والجامعة العمل في ظل التعاون المشترك على حل هواجس ومشاكل هؤلاء الاعزاء وتسهيل ارضيات خدمتهم للبلاد.

وقال الرئيس آية الله رئيسي: نحن قادرون بالعلم والتكنولوجيا على ايجاد تحول في مختلف المجالات الصناعية والزراعية وان لا نبيع المواد الخام وهو امر ممكن اذ اننا حققنا منجزات باهرة في الصناعات التي واجهنا فيها اكبر اعمال القيود والحظر حيث بالامكان الاستفادة من هذه التكنولوجيا لايجاد التحول في سائر الصناعات.

واوضح بان البلاد تواجه مشاكل وقضايا من ضمنها الجفاف ولاشك ان الجامعات يمكنها ان تؤدي دورا مهما في حل ومعالجة هذه المشاكل وبطبيعة الحال فان الحكومة بامكانها تقديم الدعم وستفعل ذلك بالتاكيد.

واكد رئيس الجمهورية ضرورة توزيع ميزانية الابحاث بصورة ذكية وتوجيهها نحو تلبية الحاجات ومعالجة مشاكل البلاد.

وفي اللقاء طرح عدد من الاساتذة وجهات نظرهم حول دعم الحكومة للانشطة البحثية والجامعية والعلاقات الوثيقة بين الحكومة والجامعة.