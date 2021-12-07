لافروف: بوتين سيضع النقاط على الحروف في حديثه مع بايدن

العالم - روسيا

وأضاف لافروف، في حديث للصحفيين اليوم: "خلال المحادثة بين الرئيسين الروسي والأمريكي، سيحدد الجانب الروسي مرة أخرى بوضوح مسالكه تجاه التسوية الأوكرانية، والتي تتلخص في ضرورة إجبار سلطات كييف على تنفيذ اتفاقيات مينسك.

وتابع لافروف القول: "أود أن أؤكد مرة أخرى، أنه سيكون لدينا اليوم حدث مهم في علاقاتنا - اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وبايدن.

وبالطبع، سنقوم بوضوح شديد بعرض مسالكنا للتسوية الأوكرانية، وضرورة إجبار نظام كييف على الوفاء بالتزاماته المكتوبة بدقة وبشكل واضح في إطار اتفاقيات مينسك".