العفو الدولية تدعو إلى إطلاق سراح قادة ورموز الثورة المسجونين في البحرين

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خصت المنظمة بالذكر كلا من المعتقل حسن مشيمع الأستاذ عبدالوهاب حسين والأكاديمي عبدالجليل السنكيس والشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ عبدالجليل المقداد.

ودعت كذلك إلى الإفراج عن الشيخ سعيد ميرزا النوري والشيخ عبدالله المحروس والشيخ عبدالهادي عبدالله حسن المخوضر والشيخ علي سلمان ومحمد علي رضا إسماعيل إضافة إلى الحقوقيين عبدالهادي الخواجة حسبما افاد موقع البحرين اليوم.

يذكر أن قادة الثورة يقضون أحكاما مطولة بالسجن منذ أكثر من عشر سنوات، تعرضوا خلالها إلى شتى صنوف التعذيب وسوء المعاملة التي وثقتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية فضلا عن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.