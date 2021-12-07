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الطقس في سوريا.. أمطار متوقعة خلال ساعات الليل

الطقس في سوريا.. أمطار متوقعة خلال ساعات الليل
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

تبقى درجات الحرارة في سوريا أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

العالم - سوريا

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات الليل لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر بدءاً من المناطق الساحلية والشمالية الغربية وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو غائماً ماطراً في معظم المناطق والهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا وخاصة في المنطقة الساحلية والجنوبية والجنوبية الغربية وتهطل الثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1800 متر.

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