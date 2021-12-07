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هلاك 4 إرهابيين بعملية امنية في الأنبار

هلاك 4 إرهابيين بعملية امنية في الأنبار
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

أكدت خلية الإعلام الأمني بالعراق، مقتل أربعة إرهابيين بعد محاصرتهم في الأنبار.

العالم - العراق

وذكر بيان للخلية أن "لاحقاً بالعملية النوعية التي جاءت يوم أمس وبعد أن رصدت خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة وكر لعناصر عصابات "داعش" الإرهابية شمالي منطقة الكيلو 160 في صحراء الأنبار، بواسطة طائرة استطلاع لما يسمى بـ"التحالف الدولي"، وأوعزت إلى قيادة القوة الجوية لتنفيذ ضربة جوية بواسطة طائرات F_16 العراقية، وأسفرت عن قتل 6 إرهابيين.

على ضوء ذلك خرجت قوة فوج مغاوير الفرقة الخامسة لتفتيش المكان بحثاً عن أي عناصر إرهابية أخرى أو تجهيزات او أسلحة في المكان ذاته، وقد تمكنت من محاصرة 4 عناصر مسلحة من عصابات "داعش" الإرهابية وتمكنت من قتلهم بعد الاشتباك معهم".

وأضاف ان "القوات الأمنية ستلاحق الإرهاب أينما كان وأن لديها القدرة على الوصول إلى أوكارهم في مختلف الظروف والمناطق".

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