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مصادر روسية: قتيلان وثلاثة جرحى نتيجة إطلاق نار جنوب شرقي موسكو

الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

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