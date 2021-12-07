لقاء الحلبوسي وبارزاني للتباحث حول خطوات تشكيل الحكومة

العالم - العراق

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن الأخير يرافقه وفد من التحالف "التقى اليوم، رئيسَ منطقة كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيسَ حكومة المنطقة مسرور بارزاني؛ لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ومنها التهديدات الأمنية والاعتداءات الأخيرة لتنظيم "داعش" الإرهابي التي طالت مناطق متفرقة من العراق، حيث تم التأكيد على أن هزيمة "داعش" تحتاج إلى تعاون وتنسيق عسكري بين الجيش العراقي والبيشمركة".

كما تم بحث، وفق البيان، "التفاهمات السياسية من أجل متطلبات المرحلة المقبلة، وأهمية التعاون والتفاهم المشترك بين القوى السياسية واتخاذ الخطوات الضرورية لتشكيل حكومةٍ تستجيب لتطلعات ومطالب المواطنين بتوفير الخدمات والأمن والاستقرار، إلى جانب حلِّ المشاكل بنحوٍ جذري بين منطقة كردستان والحكومة الاتحادية وفقاً للدستور".