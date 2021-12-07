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ايران واذربيجان تتفقان حول انشاء جسر بري على نهر استاراجاي الحدودي

ايران واذربيجان تتفقان حول انشاء جسر بري على نهر استاراجاي الحدودي
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

اتفق المسؤولون بوزارة الطرق في ايران وجمهورية اذربيجان، حول بناء جسر بري على نهر استاراجاي الحدودي، بهدف تعزيز طاقات النقل وتجارة الترانزيت الدولية في هذه المنطقة.

العالم - ايران

و في تصريح له عقب الاجتماع المشترك الذي جمع اليوم مسؤولي وزارة الطرق الايرانية والاذربيجانية في فندق اسبيناس بمدينة استارا (الايرانية – شمال)، قال نائب وزير الطرق، مدير شركة الانشاءات وتطوير البنى التحتية في مجالات النقل "خير اله خادمي" : انه وفقا لهذا المشروع سيتم انشاء طريق بري بموازاة جسر "استارا – استارا" السككي.

واكد خادمي، ان انجاز هذا المشروع سيتم في غضون 15 شهرا، وبتمويل يبلغ الفا و700 مليار ريال (الدولار الواحد يساوي، حسب التسعيرة الرسمية في ايران، 42,500 ريال).

واوضح خادمي، ان طول الجسر يبلغ 97 وعرضه 32 مترا؛ وان تمويل هذا المشروع يتم بواسطة الجانبين الايراني والاذربيجاني.

الى ذلك، قال نائب وزير الطرق الاذربيجاني "رحمان همت اوف" : ان العلاقات الاقتصادية بين ايران وجمهورية اذربيجان لطالما كانت قائمة على اسس الاخوة وحسن الجوار.

واكد "همت اوف" عقب المباحثات مع نظيره الايراني، ان انشاء طريق استارا – استارا السككي، خير دليل على هذه الاواصر المشتركة؛ معلنا استعداد بلاده التام للتعاون مع الجمهورية الاسلامية في سياق انجاز مشروع الطريق البري على نهر استاراجاي الحدودي.

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