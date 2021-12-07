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بيل غيتس يجتمع مع امير قطر

بيل غيتس يجتمع مع امير قطر
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء، بيل غيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت"، الذي اجتمع اليوم أيضا مع الشيخة موزا رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

العالم - قطر

وأفاد الديوان الأميري بأن استقبال الشيخ تميم للمؤؤس المشارك لشركة "مايكروسوفت" والرئيس المشارك لمؤسسة "بيل وميليندا غيتس" الخيرية جاء "للسلام على سموه بمناسبة زيارته للبلاد".

ذكرت وسائل إعلام قطرية أن الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اجتمعت أيضا مع غيتس، وأنه تمت خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالبحث العلمي والتمكين الاقتصادي للشباب.

وعقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرمن آل ثاني اجتماعا مع غيتس وكتب عبر "تويتر": "سررت بالترحيب بالسيد بيل غيتس.. اليوم في الدوحة، حيث ناقشنا شراكة "صندوق قطر للتنمية" و "مؤسسة بيل وميليندا غيتس"، إلى جانب الجهود الدولية الرامية للاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية في أفغانستان.

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