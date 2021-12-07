قائد بحرية الحرس الثوري: الاعمال الصعبة يتيسر انجازها بشعار 'نحن قادرون'

العالم - ايران

وقال الادميرال تنكسيري في كلمته اليوم الثلاثاء خلال مراسم عرض 91 عربة وماكنة هندسية ثقيلة وشبه ثقيلة تابعة للقوة البحرية للحرس الثوري خضعت لعمليات اعادة تاهيل: انه وفي ظل جهود الضباط الشباب والمتخصصين واضفاء الطابع التخصصي على التعليم في هندسة القوة البحرية لحرس الثورة وشعار "نحن قادرون" فقد تم الاقتصاد في النفقات بصورة ملحوظة على اساس قاعدة "الاقتصاد المقاوم" في هذه القوة.

واضاف: ان القوة البحرية وفي ضوء مهماتها الذاتية في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز لنقل المعدات الهندسية والحربية فانها بحاجة الى مختلف انواع المكائن والادوات الثقيلة وشبه الثقيلة في المناطق الوعرة والجزر وسواحل الموانئ الجنوبية، لاستخدامها في مجال الاعمار والانماء وازالة الحرمان وتنشيط الارصفة وكري الاحواض وبناء الجدران والقنوات الدفاعية والمنشآت الاخرى.

واكد قائد بحرية الحرس الثوري بان الاعمال المستحيلة والصعبة يتيسر انجازها بناء على مبدا "نحن قادرون" واضاف: ان اعادة تاهيل هذه المكائن والعربات الساحبة كانت تتم سابقا من قبل مجموعات خارج الحرس الثوري وباثمان باهظة الا انها تنجز اليوم لله الحمد بجهود الضباط الشباب والمتخصصين واضفاء الطابع التخصصي على التعليم في هندسة القوة البحرية اعتمادا على مبداء "نحن قادرون" والاستفادة من الطاقات والقدرات الداخلية.

واوضح بانه تمت اعادة تاهيل 91 من مختلف انواع المكائن الهندسية الثقيلة وشبه الثقيلة ذات فئات متنوعة حيث اضيفت الى آليات الهندسة القتالية والدفاع السلبي للقوة البحرية للحرس الثوري.

يذكر انه تم في هذه المراسم عرض 91 عربة وماكنة ثقيلة وشبه ثقيلة تشمل عربات ساحبة ومكائن ثقيلة وشبه ثقيلة بفئات مختلفة للهندسة القتالية والدفاع السلبي، تمت اعادة تاهيلها من قبل المهندسين والعمال في القوة البحرية للحرس الثوري.