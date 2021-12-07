اجتماع مشترك لأعضاء لجنة الامن القومي البرلمانیة مع أمير عبداللهيان

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ، أن رئيس وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي عقدوا بعد ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية وتباحثوا حول اخر التطورات على صعيد السياسة الخارجية .

وحضر هذا الاجتماع المشترك ايضا مجموعة من مدراء وزارة الخارجية.

والتقى وحيد جلال زاده ، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي قبل فترة ايضا ، بوزير الخارجية ، حسين أمير عبد اللهيان ، في مبنى وزارة الخارجية.