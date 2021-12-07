الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١
٠٣:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

اجتماع مشترك لأعضاء لجنة الامن القومي البرلمانیة مع أمير عبداللهيان

اجتماع مشترك لأعضاء لجنة الامن القومي البرلمانیة مع أمير عبداللهيان
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

عقد اجتماع مشترك لأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الايراني مع وزير الخارجية ومجموعة من مدراء هذه الوزارة في مبنى وزارة الخارجية.

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ، أن رئيس وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي عقدوا بعد ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية وتباحثوا حول اخر التطورات على صعيد السياسة الخارجية .

وحضر هذا الاجتماع المشترك ايضا مجموعة من مدراء وزارة الخارجية.

والتقى وحيد جلال زاده ، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي قبل فترة ايضا ، بوزير الخارجية ، حسين أمير عبد اللهيان ، في مبنى وزارة الخارجية.

روابط ذات صلة

الامن البرلمانية: تعاون ايران والصين يثمر عن احباط الحظر الاميركي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكاظمي يأمر بتحقيق سريع لكشف مخططي تفجير البصرة

في وقفة تضامنية بنابلس.. 'الجهاد الإسلامي' تؤكد ضرورة تحرير جثامين الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال

الخطوط الملكية المغربية ستقوم بإجلاء العالقين من موريتانيا

أسباب خطيرة تدفعك لفحص أسنانك على الفور!

مشاركة سورية في لجنة النقل واللوجستيات بالإسكوا في مصر

بيل غيتس يجتمع مع امير قطر