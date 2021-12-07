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صادر عراقية: وزارة الدفاع تؤكد سقوط طائرة هليكوبتر في ناحية سيد احمد الرفاعي بمحافظة ميسان واصابة طاقمها

الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

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