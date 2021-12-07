نساء في قائمة المؤثرات في العالم وعربيات يتصدرن القائمة!

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وضمت القائمة ملالا يوسفزاي، أصغر الحائزين على جائزة نوبل للسلام على الإطلاق؛ وفيامي ناومي ماتافا، أول رئيسة وزراء في ساموا؛ والبروفيسورة الأمريكية هايدي لارسون، التي ترأس مشروع الثقة باللقاحات؛ والكاتبة النيجيرية الشهيرة شيماماندا نجوزي أديشي.

وكانت نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية ليبيا ضمن قائمة بي بي سي، وأشارت الشبكة إلى أنها أصبحت أول سيدة تتولى حقيبة الخارجية في ليبيا لهذا العام.

حين اختيرت لشغل المنصب في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهي أيضا أستاذة قانون، ومحامية في القانون الجنائي.

وكانت خلال الثورة الليبية عام 2011، قد انضمت إلى عضوية المجلس الوطني الانتقالي، وعملت على بناء صلات مع منظمات المجتمع المدني.

كما ضمت القائمة حليمة إدن، الناشطة الصومالية في مجال حقوق الإنسان وعارضة أزياء سابقة.

وقالت "بى بى سى" إن حليمة عدن، كانت ضمن القائمة وهي الصومالية الأصل وأول عارضة أزياء عالمية محجبة، والتي ولدت في مخيم للاجئين في كينيا.

وكانت حليمة ناشطة في مجال توعية النساء المسلمات، وتعزيز حضورهن، وكانت سفيرة نوايا حسنة لدى اليونيسيف في مجال حقوق الطفل.

كما سلطت القائمة الضوء على النساء الأفغانيات التي واجهت العديد من المعاناة في أفغانستان، حيث منعت الفتيات الأفغانيات من متابعة التعليم وحلت وزارة شئون المرأة، وخسرت نساء كثيرات وظائفهن، وطلب منهم عدم العودة إلى العمل.

ويأتي إدراج 50 امرأة أفغانية على قائمة هذا العام اعترافا بشجاعتهن وإنجازاتهن والجهود التي بذلنها لإعادة ضبط إيقاع حياتهن في الظروف الجديدة.