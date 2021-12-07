ليبيا.. حريق ضخم بفندق مقر اجتماعات المجلس الرئاسي الليبي

العالم - ليبيا

وارتفعت ألسنة وأعمدة الدخان في الفندق، الذي يعقد به الاجتماعات الدورية للمجلس الرئاسي الليبي، والواقع قرب قصور الضيافة والمقر الرئيسي لما يعرف بالمجلس الاستشاري.

ولا تزال قوات الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق، ولم تتضح بعد أسبابه، ومقدار الخسائر.

وأعلنت هيئة السلامة الوطنية بطرابلس، أن فرق الإطفاء تحركت لإخماد الحريق بفندق ريكسوس بمنطقة باب بن غشير، بأوامر من رئيس فرع الهيئة بالمنطقة الغربية عقيد ثاير الشهاوي.

ويتولى المجلس الرئاسي الليبي قيادة البلاد، بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وفقا لمخرجات الحوار السياسي في تونس، للإعداد إلى الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر الحالي.

ومن وقت لآخر تشتعل حرائق ضخمة بالعاصمة طرابلس دون وضوح الأسباب، كان آخرها وأهمها، أكتوبر الماضي، حين اشتعل حريق ضخم بسوق الكريمية البارز بالتزامن مع عقد مؤتمر وزاري دولي بشأن مبادرة "استقرار ليبيا".