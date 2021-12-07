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تغطية مباشرة لقمة بوتين وبايدن الافتراضية

تغطية مباشرة لقمة بوتين وبايدن الافتراضية
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

بدأت محادثة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، وذلك في اتصال مرئي يجري عبر خط مغلق تم إطلاقه بين موسكو وواشنطن.

العالم - روسيا

وسبق أن ذكر الكرملين أن القمة الروسية الأمريكية اليوم لن تبث بشكل مباشر، ومن المخطط أن يجري عرض اللقطات الأولى للقاء فقط، وعقب ذلك سيكون اجتماع الزعيمين مغلقا.

وأشار الكرملين إلى أن التوترات حول أوكرانيا، وتقدم الناتو نحو حدود روسيا، ومبادرة الرئيس الروسي بشأن الضمانات الأمنية، ستكون من أبرز القضايا التي ستناقشها القمة، بالإضافة إلى "أزمة الحوار" بين البلدين والعلاقات الثنائية التي "لا تزال في حالة مؤسفة".

من جانبه، أشار البيت الأبيض إلى أن القمة ستتمحور حول الأزمة الأوكرانية، وجملة من قضايا العلاقات الأمريكية الروسية، بما فيها الاستقرار الاستراتيجي والأمن السيبراني، كما ستتطرق إلى القضايا الإقليمية والملف النووي الإيراني.

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تغطية مباشرة لقمة بوتين وبايدن الافتراضية

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