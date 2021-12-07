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الفتح يوجه دعوة إلى الحكومة بعد تفجير البصرة

الفتح يوجه دعوة إلى الحكومة بعد تفجير البصرة
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

وجه تحالف الفتح العراقي، بزعامة هادي العامري، دعوة إلى الحكومة العراقية، وذلك عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف محافظة البصرة.

العالم - العراق

وقال التحالف في بيان، إن "الحادث الإرهابي الذي استهدف محافظة البصرة الفيحاء مدينة الشهداء وخزين العراق المعنوي والمادي إنما هو دليل على ماتمثله هذه المدينة العظيمة من نقطة ارتكاز في مشروع نهضة العراق وعودته إلى موقعه المتميز إقليمياً ودولياً من جهة ، ودليل على أن الإرهاب لازال يمثل التهديد الأكبر لأمن العراق وشعبه من جهة أخرى".

ودعا البيان، "حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل مسؤلياتها كاملة وإلى متابعة عمل الأجهزة الأمنية والاستخبارية وسد جميع الثغرات التي يستغلها الإرهاب والتحرك الفوري لكشف الإرهابيين وإنزال أقصى العقوبات بهم".

وكانت خلية الاعلام الامني قد اعلنت في وقت سابق، عن وقوع انفجار بدراجة نارية في تقاطع الصمود بمحافظة البصرة، لافتة إلى أن الحادث تسبب باستشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة.

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