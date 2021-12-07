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إبن سلمان يصل أبو ظبي في اطار جولته الاقليمية

إبن سلمان يصل أبو ظبي في اطار جولته الاقليمية
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساء يوم الثلاثاء إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في اطار جولته الاقليمية.

العالم - الامارات

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد السعودي يصل العاصمة الإماراتية أبوظبي وفي مقدمة مستقبليه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

ووصل بن سلمان الى أبوظبي قادما من مسقط حيث بدا جولته الاقليمية من هناك والتقى خلالها كبار المسوولين العمانيين.

ووقعت السعودية وسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، على 5 مذكرات تفاهم في المجالين التجاري والإعلامي، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي للسلطنة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر دبلوماسية أن ولي العهد السعودي سيزور البحرين وقطر والكويت ايضا في اطار هذه الجولة.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود استبق زيارة ولي العهد بإرسال رسائل خطية إلى عدد من زعماء دول مجلس التعاون أمس الأحد نقلها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

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